В Воронежской области в 2023 году в трех районах умерли от бешенства пять животных

Бездомные собаки всегда в зоне риска заражения бешенством. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Санитарные врачи предоставили данные по смертям животных от бешенства с января по март 2023 года. За первый квартал в трех районах пали от этой страшной болезни три собаки и две кошки. Столько же случаев смертей от бешенства были и с января по март 2022 года.

А вот пострадавших в очагах бешенства людей стало меньше – восемь человек. В первом квартале 2022 года их было 14.

За помощью к врачам после нападения животных за первый квартал 2023 года обратились 1332 человека. Это на треть, точнее, на 35 процентов больше, чем за тот же период 2022-го. Тогда к медикам обращались 982 человека.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: после укуса животного обязательно нужно обращаться к врачу. Рисковать нельзя: смерть от бешенства неотвратима и у человека.