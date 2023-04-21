В центре Воронежа собираются построить новую жилую высотку и офисное здание

В недалеком будущем квартал в Ленинском районе сильно изменится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе в квартале, ограниченном улицами Куцыгина, Кольцовская, Красноармейская и Фридриха Энгельса, собираются построить новые жилой высотный дом и офисное здание. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте мэрии.

Этот квартал сейчас застроен пятиэтажными домами времен СССР. В нем также находятся склады, производственные предприятия и музыкальный колледж имени Ростроповича.

В новом жилом доме будет 17 этажей. В нем будут встроенные нежилые помещения и подземный паркинг на 250 мест. На прилегающей территории сделают двор и надземную стоянку. На ней жильцы смогут припарковать 13 автомобилей, еще 21 место отведут для гостей.

Офисное здание планируют сделать от шести до десяти этажей с подземным трехэтажным паркингом. Там можно будет оставить 214 машин. Территорию возле здания благоустроят.