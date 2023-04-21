Туристические объекты Воронежа становятся популярными на уровне страны

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В Москве прошло церемония награждения ежегодной премии Travel Time Awards 2022, в которой воронежский клубный комплекс «Негород» получил главный приз в номинации «Лучший российский отель для активного отдыха».

Комплекс открылся в декабре 2022 года и входит в состав крупнейшего в Черноземье спортивного кластера Platinum Arena. В нем есть ледовая арена, открытые тренировочные площадки, тенистые корты, залы функциональных тренировок, а также крупнейшее в России крытое футбольное поле. В мае этого года здесь появится и большой открытый бассейном с подогревом, обширной зоной отдыха, летним кафе и беседкой для торжественных мероприятий.

Кроме клубного комплекса «Негород» всероссийскую известность приобретает и воронежский музей «Петровские корабли», который стал победителем суперфинала 12-го сезона Национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех» в рамках всероссийского форума «Территория бизнеса — территория жизни». Премии также удостоились АРХИWOOD и глэмпинг «Белый колодец» в Хохольском районе Воронежской области.

ЗА ГОД В ОБЛАСТИ ПОБЫВАЛИ 2 МИЛЛИОНА ГОСТЕЙ

Туристическая привлекательность Воронежа постепенно растет, благодаря вниманию к этой теме со стороны Правительства региона и администрации Воронежа. Так, по итогам прошлого года нашу область посетили больше двух миллионов гостей человек, больше половины из которых побывали в Воронеже. Многие туристы посещают наш город проездом, в связи с чем в мэрии поставили цель перевести поток транзитных гостей в туры выходного дня.

– Одной из перспектив развития этого направления мы видим создание событийной карты. Это очень мощный ресурс, которым уже давно пользуются лидеры туристической индустрии, - говорит вице-мэр Воронежа Людмила Бородина. - Составляется событийный календарь, турист заблаговременно планирует свой отдых на два-три дня и точно знает, чем он будет занят.

По словам Бородиной, Воронежу надо стремиться к созданию якорных мероприятий. Это позволит ему в ближайшие 5-10 лет серьезно о себе заявить и потеснить конкурентов. Вице-мэр считает, что у нашего города большой потенциал в промышленном, детском, развлекательном, историческом, событийном и даже медицинском туризме.

Сейчас совместно с проектным офисом Воронежской области и областным департаментом предпринимательства в столице Черноземья создана школа гидов и экскурсоводов «Навигатор». Она уже подготовила более 40 профессиональных экскурсоводов. Большим успехом в Воронеже пользуются и бесплатные пешие экскурсии.

– Мы знакомим жителей и гостей города с нашими достопримечательностями и с нашими возможностями. И надо видеть, насколько людям это понравилось, как они положительно откликаются на этот проект. В рамках его проходят и бесплатные экскурсии для людей с ограниченными возможностями, что тоже очень важно, – рассказала Людмила Бородина.

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

При участии Туристско-информационного центра Воронежа реализуется «Welcome-тренинг», на котором персонала гостиниц и отелей обучают профессионально и качественно информировать посетителей о том, что можно посмотреть в Воронеже и как провести досуг.

Ведется работа по созданию Координационного Совета по туризму при губернаторе. Он позволит организовать работу по привлечению туристов. В состав вошел мэр Воронежа Вадим Кстенин. А в ближайшее время аналогичный Совет по туризму будет образован и при главе города.