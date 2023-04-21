В Воронеже пропавшую 64-летнюю пенсионерку нашли мертвой в лесу

Татьяну П. искали волонтеры и полицейские, а в итоге ее обнаружили случайные прохожие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронеже завершились поиски пропавшей 64-летней пенсионерки Татьяны П. Ее обнаружили мертвой прохожие в лесополосе на улице Ломоносова. Напомним, пожилая женщина ушла из своего дома на Ленинском проспекте 17 апреля. Родственники встревожились и попросили помощи в поисках у волонтеров и полицейские.

На первый взгляд, на теле пенсионерки не было следов борьбы, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти. Однако ее точную причину установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Известно, что у женщины были проблемы со здоровьем.