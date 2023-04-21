Мэр Воронежа: «На капремонт Музея-диорамы направим более 100 миллионов рублей»

Общий вид Музея-диорамы. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

В Воронеже объявили о проведении торгов на капремонт Музея-диорамы (Ленинский проспект, 94). Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин. Капремонт будут проводить в соответствии с уже разработанной и прошедшей госэкспертизу проектно-сметной документацией.

Музей-диораму открыли 23 года назад. Он появился в 2000 году в парке Патриотов (кстати, его реконструкция тоже уже запланирована). Музей расположен рядом с братской могилой № 6, в которой покоится прах более 300 советских солдат и офицеров, сражавшихся за освобождение Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Проект мемориала выполнен воронежским архитектором Леонидом Яновским.

Масштабных вложений в развитие музея с момента его постройки не было. Делали лишь ремонт пожарной сигнализации, частично инженерных систем и коммуникаций и локальные отделочные работы на критических участках. Капремонт решили провести в год юбилея освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

- Благодаря поддержке главы региона Александра Гусева, по решению которого из областного бюджета выделены серьезные средства, мы можем начать поиск подрядчика. Победителю конкурса предстоит смонтировать утепленный вентилируемый фасад, отремонтировать все внутренние помещения и полностью заменить имеющиеся инженерные коммуникации. На все эти работы выделят более 100 миллионов рублей, - рассказал мэр.

Вадим Кстенин сказал, что на этом преображение музея не закончится.

- Музей-диораму посещают более 140 тысяч человек в год, в нем проводят сотни экскурсий для школьников, студентов не только из нашего города и области, но и других регионов страны. В его фондах хранится почти девять тысяч предметов – раритеты, подлинные памятники истории и их реконструкции, работают 12 экспозиций. Поэтому ремонт будет только первым этапом обновления. Следующим станет покупка современного мультимедийного оборудования. Кроме того, в музее появится полноценная масштабная диорама, пока она есть только в мини-формате, - заявил мэр.

В музее каждый год проводят сотни экскурсий для школьников и студентов. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

Батальная сцена, посвященная боям на Чижовском плацдарме в январе 1943 года и созданная по эскизу художника студии имени М.Б. Грекова Алексея Михайлова, появилась в музее через десять лет после открытия.

Пока в музее есть только мини-диорама, посвященная боям на Чижовском плацдарме. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

На сегодняшний день Музей-диорама – многофункциональное учреждение, на балансе которого более 380 различных объектов: мемориальные доски, монументальные памятники и мемориалы, памятные знаки. Специалисты содержат их в надлежащем порядке. Кроме того, идет работа по принятию городских историко-культурных объектов. Музею передали могилы поэтов А.В. Кольцова и И.С. Никитина, памятники Петру I, В.И. Ленину, пушки из Петровского сквера. Главная его задача - воспитание чувства патриотизма, гордости за подвиги предков, уважения к армии и историко-культурному наследию Воронежского края.

– Эта работа должна быть интересна подрастающему поколению, поэтому и торги на оснащение объекта современным оборудованием объявим в ближайшее время, – подытожил Вадим Кстенин.