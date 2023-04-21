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НовостиОбщество21 апреля 2023 12:33

В Воронеже появилось новое граффити с портретом лидера группы «Король и шут»

Изображение Михаила Горшенева нанесли на стену аварийного дома на проспекте Труда
Олег КУЗНЕЦОВ
Михаил Горшенев и после смерти вдохновляет поклонников.

Михаил Горшенев и после смерти вдохновляет поклонников.

Фото: Михаил ДЕНИСОВ

На аварийном двухэтажном доме № 95 на проспекте Труда появилось большое граффити с изображением лидера панк-группы «Король и Шут» Горшка (Михаила Горшенева). Музыкант, умерший в 2013 году, стал одной из легенд своего жанра.

Автор нанесение своего творения на стену, по-видимому, ни с кем не согласовывал. Но и закрашивать его не будут. В мэрии пояснили, что в этом нет смысла. Дом все равно скоро будут сносить. А с ним исчезнет и граффити.

Интересно, что в творчестве группы «Король и шут» есть одна известная песня «Проклятый старый дом». Может, именно ей вдохновлялся автор граффити?