В Воронеже появилось новое граффити с портретом лидера группы «Король и шут»

Михаил Горшенев и после смерти вдохновляет поклонников. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

На аварийном двухэтажном доме № 95 на проспекте Труда появилось большое граффити с изображением лидера панк-группы «Король и Шут» Горшка (Михаила Горшенева). Музыкант, умерший в 2013 году, стал одной из легенд своего жанра.

Автор нанесение своего творения на стену, по-видимому, ни с кем не согласовывал. Но и закрашивать его не будут. В мэрии пояснили, что в этом нет смысла. Дом все равно скоро будут сносить. А с ним исчезнет и граффити.

Интересно, что в творчестве группы «Король и шут» есть одна известная песня «Проклятый старый дом». Может, именно ей вдохновлялся автор граффити?