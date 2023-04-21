Жительница Воронежа поставила мобильное приложение по звонку афериста, в итоге лишилась своих денег и осталась должна по кредиту

За 20 апреля дистанционные аферисты обманули 11 жителей Воронежской области на сумму около 3,5 млн рублей.

58-летней жительнице Воронежа на мобильный телефон позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что от ее имени в финансовое учреждение поступила заявка на смену абонентского номера, к которому подключен мобильный банк. Поскольку женщина ничего не подавала, собеседник напугал ее, что она может стать жертвой мошенников и рекомендовал установить специальное мобильное приложение, которое обезопасит ее сбережения.

Дама не разобралась и по инструкции звонившего произвела на телефоне ряд действий, предоставив аферисту удаленный доступ к своему мобильному банку. После этого телефонный мошенник оформил на ее имя кредит и перевел зачисленные кредитные средства вместе со сбережениями дамы на неизвестный счет. Ущерб составил более 217 тысяч рублей.