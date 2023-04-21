Воронежские синоптики дали предварительный прогноз погоды на лето

В целом лето обещает быть в пределах нормы и по температуре, и по осадкам. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики поделились прогнозом на предстоящее лето. Никаких погодных аномалий не предвидится.

- В июне и июле погода и по температуре, и по осадкам будет в пределах нормы. А вот август, по предварительным данным, обещает быть чуть жарче, чем обычно, - примерно на один градус, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Надо сказать, что это предварительный прогноз, он меняется ежемесячно.

Напомним, ранее Александр Сушков предположил, когда в Воронежской области может установиться по-летнему теплая погода.