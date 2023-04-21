Суд отклонил апелляцию главы фракции «ЕР» в Воронежской городской Думе

Роман Жогов теперь пробудет в СИЗО, как минимум, полгода. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронежском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу депутата гордумы Романа Жогова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. С декабря 2022 года Жогов находится в СИЗО.

В заседании депутат участвовал по видеосвязи. Аргументы защиты в суде посчитали недостаточными для того, чтобы изменить Жогову меру пресечения на домашний арест. Таким образом, депутат останется в СИЗО, как минимум, до 29 мая.

Роману Жогову ставят в вину странную историю с фиктивным трудоустройством его жены. По версии следствия, он обманул теперь уже бывшего вице-спикера Гордумы Александра Провоторова на 2 млн рублей. Около десяти лет назад супруга Жогова Мария числилась сотрудником предприятия. Его директором был Провоторов. Якобы Жогов заставил коллегу по партии фиктивно устроить ее. При этом, по договоренности, деньги, формально начисляемые как зарплата жены, должны были идти на нужды партии «Единая Россия». Однако они якобы оставались у семьи Жоговых. При этом самого Провоторова ранее осудили на два года за мошенничество на миллион рублей, связанном с выборами в гордуму осенью 2020 года.

Сам Жогов свою вину не признает и настаивает, что его уголовное дело – не что иное как политический заказ недоброжелателей, которым мешала его общественная активность.