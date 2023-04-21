В Воронежской области поймали браконьера, убившего двух косуль

В «Ниве» обнаружили мясо убитых косуль. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Утром в четверг, 20 апреля, на 326 километре дороги Курск-Воронеж в Аннинском районе автоинспекторы остановили «Ниву». Сотрудников ГИБДД насторожило то, что ее кузов был сильно облеплен грязью.

Автоинспекторы попросили водителя предъявить документы и осмотрели машину. В салоне обнаружили ружье, ножи и топор, а также пакет с мясом двух убитых косуль.

В машине нашли ружье, ножи и топор. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Если на ружье у 37-летнего воронежца, рулившего «Нивой», было разрешение, то на отстрел косуль – нет. В отношении него возбудили уголовное дело, - сообщили в региональном ГУ МВД.