В Воронежской области Квалификационная коллегия приняла отставку двух судей

Среди судей Воронежской области в последнее время много кадровых перестановок. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В среду, 19 апреля, на заседании квалификационной коллегии судей Воронежской области приняли несколько важных решений.

В частности, утвердили отставку судьи Павловского районного суда Юрия Шевцова с 28 апреля и мирового судьи судебного участка № 3 в Ленинском судебном районе Ирины Полянской с 1 июня.

Аналогичное заявление подали еще четыре служителя Фемиды: судья Воронежского областного суда Руслан Меремьянин, заместитель председателя и судья Павловского районного суда Сергей Анпилогов, судья Павловского районного суда Людмила Самойлова и судья Рамонского районного суда Геннадий Корыпаев. О решении в отношении них не сообщают.

Кроме того, на заседании утвердили Дмитрия Майорова на должности председателя Ленинского районного суда Воронежа и Александра Шурова – главой Нижнедевицкого районного суда.