Под Воронежем опрокинулась «Шевроле-Нива» с прицепом: двое пострадали

В Грибановском районе 68-летний водитель «Шевроле-Нива» с прицепом потерял на дороге управление - машина опрокинулась на бок. Авария произошла 17 апреля в районе 439-го километра автодороги Р-298 "Курск-Саратов".

На счастье, следом за «Шевроле-Нива» следовала патрульная машина ДПС. Став свидетелями ДТП, полицейские помогли попавшим в аварию выбраться из искореженного автомобиля, двери которого по причине деформации кузова заклинило. Автоинспекторы вызвали «скорую», а сами отключили источники электропитания в разбитом автомобиле, чтобы избежать возгорания.

Водитель не пострадал, мужчина рассказал, что вместе с 61-летней супругой и 30-летней невесткой ехал домой в Новохоперск из Борисоглебска, когда внезапно потерял управление транспортным средством. В аварии пострадали обе женщины, врачи оказали им помощь и отпустили домой.