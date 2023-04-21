В выходные в Воронежской области установится дождливая погода

В субботу при выходе на улицу не забудьте захватить с собой зонтики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики немного скорректировали прогноз на предстоящие выходные. Нас ожидают дожди, которые прекратятся только днем 23 апреля. Причем если по области осадки будут небольшими, то в Воронеже – сильными. Затем циклон сменится антициклоном, и будет понемногу теплеть. 25 апреля вернутся слабые дожди, а температура ночью и днем будет выравниваться, пока еще будет прохладно.

Напомним, главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков предположил, что с 13 мая в нашем регионе установится почти летняя погода.

Что же касается ближайших суток в Воронеже, то в ночь на субботу, 22 апреля, вместо северо-восточного подует северный ветер. Он принесет с собой продолжение сильного дождя и +5 градусов. Днем ливень не кончится. Столбик термометра поднимется до +11.

В воскресенье, 23 апреля, ночью ветер вновь поменяется – на этот раз на северо-западный. Дождь ослабеет, будет холодно – около +4. Днем подует северо-восточный ветер, из-за туч выглянет солнце, и резко потеплеет – до +17.

В ночь на понедельник, 24 апреля, при переменной облачности температура будет держаться в районе +5 градусов. Днем подует юго-восточный ветер, снова выглянет солнце. Столбик термометра поднимется до +18.

Во вторник, 25 апреля, ночью луна будет проглядывать сквозь тучи при +8 градусах. Днем подует восточный ветер, и вернется непогода. При слабом дожде температура не поднимется выше +12.