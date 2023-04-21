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НовостиЗвезды21 апреля 2023 9:02

Воронежцам раскроют тайны золотой арфы

На вечере прозвучат произведения Чайковского, Пьяццолы и хиты из кино
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
афиша ВКЗ

афиша ВКЗ

С тайнами арфы познакомят воронежцев на музыкальном вечере 25 апреля в ВКЗ в рамках абонемента №5 «Музыкальные истории». Солистка оркестра Большого театра России Ника Рябчиненко привезет в столицу Черноземья королеву инструментов – да не простую - в белом золоте!

В концерте-погружении прозвучат как классические произведения Чайковского, Шопена, Баха, так и страстная музыка Пьяццоллы, композиции из любимых кинофильмов, произведения неоклассиков.

Вместе с Ниной Рябчиковой выступят воронежские музыканты Евгения Грибанова (кельтская арфа) и Никита Шишкин (виолончель, контрабас).

Начало в 19.00, 6+