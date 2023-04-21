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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 8:45

Двое рецидивистов пытались похитить трубы со склада, чтобы купить бутылку

Но бдительный сторож помешал планам собутыльников
Ярослав ИВАНОВ

Грандиозные планы: трубы на бутылку! Но им не суждено было сбыться.

В Воронеже сторож на складе промышленной организации в промзоне на улице Ростовской помешал двоим мужчинам похитить профильные трубы. Бдительный охранник получил тумаков от грабителей, но товар им не удалось утащить. Зато он запомнил их лица. Это и помогло оперативникам их вычислить и задержать.

Двое рецидивистов 42 и 45 лет признались полицейским, что хотели продать трубы, чтобы купить спиртное. За грабеж им светит до семи лет заключения.