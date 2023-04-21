В Воронеже 6-летний мальчик сломал позвоночник в детском саду

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по результатам доследственной проверки случая в детском саду, где ребенок получил травму. Инцидент произошел в марте 2023 года в дошкольном учреждении в Советском районе. 6-летний мальчик на занятии по физкультуре получил травму в виде компрессионного перелома двух смежных позвонков.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Будет принят весь комплекс мер для установления причин инцидента, - рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району Воронежа Юрий Йовдий. - Возбуждено дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.