Воронежец прошел по капоту машины, остановившейся на пешеходном переходе

фото из соцсетей

Мститель наказал автохама в Воронеже! Мужчина запрыгнул на автомобиль и прошел по капоту машины, которая остановилась на "зебре" на остановке "Рабочий проспект". Фото опубликовали очевидцы в паблике «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово).

- Водитель встал на светофоре, не успев затормозить, заехал на пешеходный переход… Пешеходы начали идти по зебре, обходя автомобиль, а один мужчина решил не обходить препятствие и залез на капот машины, - подписали снимок в соцсетях.

Мнения горожан в комментариях разделились: одни хвалят, мол, нало наказывать автохамов, другие встали на сторону водителя.