Воронежский заповедник «Дивногорье» начнет принимать посетителей с 26 апреля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музей-заповедник «Дивногорье» переходит на «летнее время». С 26 апреля начнется новый туристический сезон. Стартует программа с обзорных экскурсий «Летопись Дивногорья» - они будут проводиться со среды по воскресенье, в 10, 12, 14 и 16 часов. Можно посетить интерактивный макет Маяцкой крепости в миниатюре и детскую игровую площадку «Дивноленд».

Посетить Дивногорье в выходные можно с 29 апреля: по субботам будет ходить прямая электричка из Воронежа.

Один из популярных музейных объектов - археологический парк «От кочевий к городам» - начнет работать чуть позже, с 1 мая. Все майские праздники музей-заповедник будет принимать посетителей.