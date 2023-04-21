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НовостиОбщество21 апреля 2023 5:28

В Воронежской области до 1 июня ограничили ловлю рыбы и запретили движение гидроциклов

Это связано с периодом нереста рыбы
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из-за начала нереста рыбы в Воронежской области запретили пользоваться гидроциклами и ловить рыбу с лодок. Ограничения начались с 20 апреля и продлятся до 1 июня, сообщили в управлении лесного хозяйства Воронежской области.

До июня запрещается ловить рыбу сетями, удочками с большим количеством крючков, тралящими орудиями добычи.

Запрет действует в акватории реки Дон - со всеми его притоками, рукавами, протоками и озерами.

Можно ловить рыбу с берега одной удочкой с одним крючком.