В Воронежской области до 1 июня ограничили ловлю рыбы и запретили движение гидроциклов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из-за начала нереста рыбы в Воронежской области запретили пользоваться гидроциклами и ловить рыбу с лодок. Ограничения начались с 20 апреля и продлятся до 1 июня, сообщили в управлении лесного хозяйства Воронежской области.

До июня запрещается ловить рыбу сетями, удочками с большим количеством крючков, тралящими орудиями добычи.

Запрет действует в акватории реки Дон - со всеми его притоками, рукавами, протоками и озерами.

Можно ловить рыбу с берега одной удочкой с одним крючком.