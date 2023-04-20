Автобусы № 12 и № 26 временно изменят маршрут в микрорайоне «Электроника» в Воронеже

Автобусы № 12 и № 26 на время изменят схему движения в микрорайоне «Электроника» Связано это с организацией дорожного движения на участке улицы Минской. Об этом предупредили горожан в мэрии 20 апреля.

С завтрашнего дня автобусы будут следовать:

– № 12 – по улице Минской до конечной остановки «Роддом № 4»;

– № 26 – по улице Минской с разворотом на перекрестке в районе дома № 43А по улице Минской и далее по маршруту.

После того, как завершатся дорожные работы на участке улицы Минской, автобусы будут ездить по прежним схемам.