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НовостиОбщество20 апреля 2023 17:07

Автобусы № 12 и № 26 временно изменят маршрут в микрорайоне «Электроника» в Воронеже

Они будут ездить по-новому с завтрашнего дня
Евгения ФРОЛОВА

Автобусы № 12 и № 26 на время изменят схему движения в микрорайоне «Электроника» Связано это с организацией дорожного движения на участке улицы Минской. Об этом предупредили горожан в мэрии 20 апреля.

С завтрашнего дня автобусы будут следовать:

– № 12 – по улице Минской до конечной остановки «Роддом № 4»;

– № 26 – по улице Минской с разворотом на перекрестке в районе дома № 43А по улице Минской и далее по маршруту.

После того, как завершатся дорожные работы на участке улицы Минской, автобусы будут ездить по прежним схемам.