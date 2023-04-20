В Воронежской области двоих парней осудят за уклонение от военной службы

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Борисоглебский городской суд рассмотрит уголовные дела по ч. 1 ст. 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), фигурантами которых стали двое парней 19 и 20 лет. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе суда.

В официальном релизе говорится, что младший был признан годным к службе в армии, но ему была предоставлена отсрочка до 2022 года. В конце ноября ему лично под роспись вручили повестку о явке в военкомат для прохождения медкомиссии. Он ее проигнорировал. При этом аналогичным образом он поступил еще два раза – документ юноша получал 29 ноября и 1 декабря.

Второй парень должен был отправиться в армию еще в прошлый весенний призыв – 10 июля 2022 года. Но от получения повестки он отказался и не стал ее подписывать. Не явился он в военкомат и осенью.

За данное противоправное деяние законом предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.