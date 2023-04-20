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НовостиОбщество20 апреля 2023 16:09

Воронежцев предупредили о беспрецедентных мерах безопасности в День Победы

9 мая в Воронеже пройдет только парад
Евгения ФРОЛОВА
Фото - мэрии Воронежа

Фото - мэрии Воронежа

Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже во время Парада Победы и его репетиций организуют беспрецедентные меры безопасности. Об этом 20 апреля рассказал руководитель пресс-службы облправительства Артем Сокольников.

Воронежцев предупредили: нельзя снимать и публиковать в соцсетях ничего, что связано с организацией безопасности.

– Важно показать самим себе, что мы помним про этот важный день в нашей истории. И никто нас в этом не сможет переубедить, – пояснил Сокольников.

Также стало известно, что салюта на 9 Мая не будет и отменен очный формат акции «Бессмертный полк».