Участвовавший в задержании убийцы-подрывника воронежский полицейский пострадал на учебных стрельбах

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Воронежский участковый, который защищал отдел полиции в Лисках при нападении Виктора Мирского, получил травму на учебных стрельбищах. В глаз 27-летнего младшего лейтенанта Алексея Назенцева отлетел осколок от пули пистолета Макарова. Это произошло 19 апреля.

В ГУ МВД по Воронежской области факт этот подтвердили. И пояснили, что их сотрудник сейчас проходит лечение. В связи с инцидентом проводится служебная проверка.

Травмирован мужчина был, когда получал боеприпасы, чтобы поучаствовать в учебных стрельбах в тире ОМВД. Осколок отрикошетил в Назенцева после выстрела его коллеги. Участкового сразу же увезли в Лискинскую районную больницу.

Напомним, Алексей Назенцев отличился в ходе задержания Виктора Мирского, который убил троих человек в Каменском районе и напал на отдел полиции в Лисках в сентябре 2021 года. Полицейский был одним из тех, кто оборонял отдел и ранил нападавшего в плечо. Алексея наградили медалью «За отвагу». Сейчас в Воронеже идет суд над Мирским. Ему грозит пожизненное заключение.