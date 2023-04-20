В Северном микрорайоне Воронежа полыхал ВАЗ-21083

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

В Северном микрорайоне Воронежа около одного из домов на улице Владимира Невского загорелась легковушка. Подробности рассказали в ГУ МЧС по региону 20 апреля.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 13.20. К тушению автомобиля привлекли по одному отделению ПСЧ-6 и СПСЧ в составе восьми спасателей и двух спецмашин.

В 13.29 огонь удалось потушить. От машины, правда, остался один остов. По оперативной информации, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.