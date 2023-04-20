В администрации Воронежа опровергли слухи об отставке вице-мэра Людмилы Бородиной

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже активизировались слухи, что после увольнения трех вице-мэров горадминистрации на подходе – четвертый. Следующим кандидатом назвали Людмилу Бородину. Однако эту информацию в пресс-службе мэрии опровергли 20 апреля.

– Заместитель главы Воронежа Людмила Викторовна Бородина продолжает и продолжит трудиться в администрации города. Отставка не рассматривается ни в каком виде, – рассказал руководитель управления информации мэрии Никита Чеботарев «Комсомольской правде».

Напомним, ранее заявление на увольнение написали вице-мэры Александр Головацкий и Надежда Савицкая. 21 апреля последний день работы Марины Плиевой. В мэрии подчеркнули, что ее причина – сложившиеся семейные обстоятельства и состояние здоровья близкого родственника.