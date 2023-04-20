Под Воронежем через реку Дон установят первый в России двухпутный мост

Фото из архива КП Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Переправа между микрорайоном Шилово в Воронеже и селом Новогремяченское Хохольского района скоро станет удобной для автомобилистов. Здесь установят первый в России наплывной мост. Сейчас его буксируют по воде из Павловска. Об этом рассказал в ходе прямого эфира руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин 20 апреля.

Понтонный мост – первый в России. Его изготовили на Павловском судоремонтном заводе. Уникальность его в том, что движение по нему будет осуществляться по двум полосам – в противоположном направлении. Сейчас же на переправе движения реверсивное.

Максим Оськин отметил, что буксировка моста займет примерно десять дней. На обоих берегах Дона как раз начнут монтировать причалы, чтобы сэкономить время. Запустить движение по переправе планируется в течение месяца.

Еще один двухпутный мост появится в селе Галиевка Богучарского района. Он позволит комфортно передвигаться автомобилистам в объезд платного участка трассы М-4 «Дон».