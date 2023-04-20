У воронежца изъяли горшки с растущей коноплей

Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Сотрудники отдела МВД России по Россошанскому району задержали подозреваемого в незаконном культивировании растений. Об этом информирует пресс-служба ГУ СВД России по Воронежской области.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что 21-летний житель райцентра выращивает дома марихуану и занимается заготовкой наркотикосодержащего растения. В комнате общежития, принадлежащей злоумышленнику и используемой им только как инкубатор, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли 32 растения конопли в горшках, а также оборудование, необходимое для культивирования, в том числе фитолампу, способствующую быстрому росту растений.

В отделе полиции задержанный пояснил, что посеял растения в январе этого года. Затем ухаживал за всходами, приходя в помещение два раза в неделю для полива и прополки конопли. В соответствии с частью 1 статьи 231 УКРФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до двух лет.