Жительница Воронежа похитила у своих племянников 390 тысяч рублей

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы четыре дистанционных мошенничества и шесть хищений, совершенных с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 19 апреля, в ОМВД России по Панинскому району обратился 21-летний уроженец Панинского района. Он сообщил, что неизвестные похитили деньги с банковских счетов его покойной матери. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина пояснил, что в июле 2022 года его мать погибла в ДТП. Находившиеся при ней личные вещи, в том числе телефон и банковские карты, передали родственникам. После вступления в наследство, в отношении трех сыновей погибшей в возрасте 8,12 и 21 года, кредитная организация подала гражданский иск с требованием возмещения долгов по кредитной карте. Так сыновьям стало известно о наличии задолженностей по счетам, оформленным на родительницу.

Позже выяснилось, что в день смерти женщины ее личные вещи забирала в медицинском учреждении двоюродная сестра погибшей, 38-летняя жительница Воронежа. При помощи мобильного телефона она похитила с карты своей сестры 390 тысяч рублей. Оставшееся имущество сестры злоумышленница передала близким родственникам и была уверена, что ее махинации с финансами останутся незамеченными. В настоящее время подозреваемая во всем созналась и, пояснила, что похищенные деньги потратила на личные нужды, а том числе на приобретение щенка породы Шпиц. В соответствии с частью 3 статьи 158 УК РФ женщине грозит до шести лет тюрьмы.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы четыре дистанционных мошенничества и шесть хищений, совершенных с банковских карт. Общий ущерб составил более миллиона рублей.