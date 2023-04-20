Настоящее тепло не за горами: синоптики рассказали, когда в Воронеже наступит летняя погода

В пятницу и субботу не забудьте взять с собой зонтики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежском гидрометцентре дали предварительный прогноз на то, когда же придет практически летнее тепло. После аномально теплого марта в апреле в Воронеж пришло похолодание, но оно потихоньку отступает.

- 21 и 22 апреля в столицу Черноземья придут дожди, и дневная температура будет ненамного больше +10. Однако уже 23 апреля выглянет солнце, и резко потеплеет. Погожую погоду ожидаем и в будущий понедельник, 24 апреля, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – В целом метеорологические условия сейчас ближе к климатической норме. Если все так пойдет и дальше, то после возможных заморозков в начале мая, с 13-го числа может установиться среднесуточная температура выше +15 градусов. А это уже практически летняя погода.

Что же касается ближайших суток, то в ночь на пятницу, 21 апреля, будет+7 градусов и небольшой дождь. Днем он усилится, потеплеет до +11.

В субботу, 22 апреля, ночью сильный дождь продолжится при +5 градусах. Днем он ослабеет. Температура поднимется до +13 градусов.

В ночь на воскресенье, 23 апреля, сквозь тучи будет проглядывать луна при +4 градусах. Днем вместо северо-восточного ветра подует восточный, из-за облаков покажется солнце. Столбик термометра поднимется до +17.

В понедельник, 24 апреля, снова при переменной облачности температура будет держаться около +5 градусов. Днем подует юго-восточный ветер. Будет уже совсем тепло – до +18 градусов.