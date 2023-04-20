Воронежцев опять пугают фейковыми платежками

Листовки разбросали в домах Северного района Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Жители многоквартирных домов в Коминтерновском районе опять получили квитанции на оплату услуг по поверке счетчиков воды и канализации. Раньше в водоканале уже предупреждали горожан, что не имеют отношения к этим листовкам. Рассылает их некая фирма, называющая себя «ЖКХ-сервис».

В этот раз квитанции содержат табличку, которая сообщает о последствиях в случае просрочки поверки счетчиков. Тому, кто не проведет ее (читай – не заплатит по этой листовке) грозит начисление за услуги по нормативу, да еще и с повышающим коэффициентом в 1,5 раза. Листовка призывает согласовать дату и время визита сотрудника компании для проведения поверки. И ссылается на пункт №60 постановления правительства №354, в котором прописана ответственность за не допуск коммунальщиков для установки счетчиков. И все это – крупным шрифтом. Как тут не испугаться и не поспешить раскошелиться?!

Не торопитесь. Ресурсоснабжающие организации, и в частности водоканал, заранее предупреждают о приближении межповерочного интервала. Достаточно внимательно читать квитанции, где появится соответствующее предупреждение. Кроме того, этот срок указан и в паспорте на счетчик. В случае сомнений или потери документов на прибор учета, можно выяснить сроки в своей УК или непосредственно в компании, поставляющей ресурс.