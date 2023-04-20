Под Воронежем закрыли проезд для большегрузов по наплавному мосту

Переправу у села Новоживотинное открывали в октябре прошлого года из-за капремонта основного железобетонного моста.

В Рамонском районе Воронежской области возле села Новоживотинное закрыли для проезда большегрузов наплавной мост через реку Дон. Об этом рассказал руководитель департамента дорожной деятельности региона во время прямого эфира 20 апреля.

Ранее его закрывали из-за значительного повышения уровня воды. В этом году она поднялась на 5 метров. Однако 10 дней назад мост открыли. Но местные жители стали замечать, что по нему двинулись большегрузы.

Максим Оськин отметил, что на наплавном мосту установили специальные блоки для того, чтобы большие грузовики не могли проехать, а сегодня еще металлические рамки. Всех нарушителей фиксируют, а затем ведут административное преследование совместно с ГИБДД.