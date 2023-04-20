Житель села под Воронежем погиб в зоне СВО

Виктор Чуков. Фото: администрация Каширского района ВКонтакте.

В зоне СВО погиб житель села Боево Каширского района Виктор Чуков. Об этом сообщили в районной администрации. С Виктором простились в Боевском сельском доме культуры. Воина похоронили на местном кладбище.

Девушка погибшего бойца оставила трогательный пост в соцсети:

- Любимый мой, ты отдал свою жизнь, защищая нас, защищая детей, защищая дом, ты герой!!! Мы тобой гордимся, мы тебя очень любим!!! Ты навсегда останешься в наших сердцах, мы будем помнить тебя всегда и сильно скучат. Пусть земля тебе будет пухом. Царствие небесное и вечный покой, мой милый.

В администрации Каширского района также отдали дань уважения павшему бойцу:

- Выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибшего. Вечная память и низкий поклон защитнику России!