В столкновении «Хендая» и «Жигулей» погиб 44-летний воронежец

Водителя «Хендая», а также 40 и 41-летних пассажиров иномарки доставили в медицинское учреждение с различными травмами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера, 19 апреля около 4:00 на 322 километре автодороги Р-298 «Курск–Саратов» 31-летний подозреваемый, управляя автомобилем «Хендай Элантра», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с ВАЗ -21043 под управлением 44-летнего жителя Борисоглебска. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД Воронежской области.

В результате ДТП водитель «Жигулей» скончался на месте аварии от полученных травм. Водителя «Хендая», а также 40 и 41-летних пассажиров иномарки доставили в медицинское учреждение с различными травмами. Опрошенные свидетели сообщили, что в момент аварии водитель «Хендая» находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленнику из села Николаевки в соответствии с частью 4 статьи 264 УК РФ грозит до 12 лет лишения свободы.