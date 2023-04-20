Ленинский райсуд в Воронеже ожидаемо возглавил Дмитрий Майоров

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Полномочия председателя Ленинского районного суда Воронежа возложили на Дмитрия Майорова. Такие решение было принято вчера, 19 апреля, на заседании Квалификационной коллегии судей Воронежской области.

Ранее Дмитрий Майоров состоял в том же суде в должности зампредседателя. Его кандидатуру предложил председатель Воронежского областного суда Василий Тарасов.

Дмитрий Майоров проработал судьей более 20 лет. В 1994 году он окончил Воронежский юридический техникум, затем работал юристом в налоговой инспекции по Бобровскому району. Параллельно получал высшее образование на юрфаке ВГУ.

С 2001 года 11 лет был мировым судьей в Бобровском районе, затем там же – судьей райсуда. На должность зампреда Ленинского райсуда назначен в октябре 2019 года сроком на шесть лет.

Предыдущий глава Ленинского райсуда Алексей Крылов подал в отставку в феврале 2022 года.