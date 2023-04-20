Воронежцам рассказали, какие пункты нельзя включать в договор управления домом

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В среду, 19 апреля, в управе Ленинского района прошло заседание традиционного клуба ЖКХ, на котором жителям района рассказывают о новшествах и нюансах коммунального законодательства.

В этот раз участники встречи обсудили заключение договора управления многоквартирным домом. В частности говорили об условиях, которые нельзя включать в текст договора. Это недопустимые условия, ущемляющие права потребителя.

В договоре управления не может быть условий, исключающих или ограничивающих ответственность УК за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по основаниям, которых нет в законе; ограничивающих право потребителя на выбор способа и формы оплаты товаров, работ, услуг; устанавливающих для потребителя штрафные санкции или иные обязанности, которые не дают свободно отказаться от договора и другие, всего их 14.

Участники заседания смогли получить все необходимые материалы по изучаемому вопросу для ознакомления и использования в работе.

Также, обсудили порядок контроля над деятельностью управляющих организаций и их отчет перед собственниками о проделанной работе.

В соответствии с ч. 11 ст. 162 Жилищного Кодекса РФ управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет собственникам помещений в многоквартирном доме отчёт о выполнении договора управления за предыдущий год.