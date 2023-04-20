СК заинтересовался разрушающимся общежитием в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

По поручению руководителя СУ СКР по Воронежской области Кирилла Левита правоохранители проверят информацию по поводу разрушающегося общежития, которые находится в переулке Советский, 4а. Об этом сообщили в ведомстве 20 апреля.

Ранее в региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились жители общежития. Они рассказали, что здание разрушается: стены покрыты трещинами, крыша протекает, деревянные перекрытия сгнили, электропроводка и коммуникации пришли в негодность.

По словам жильцов, общежитие признано аварийным еще в 2020 году, но расселение планируется не ранее 2027 года. Поживать в таких условиях может представлять опасность для их жизни и здоровья.

- Следователями СК будут выполнены мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин, приведших к этому. В рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка озвученной ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов власти. По результатам будет принято процессуальное решение, - пояснили в следственном управлении.