Дарья Клепикова из Воронежской области завоевала третью медаль на чемпионате России по плаванию

Дарья Клепикова (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Дарья проиграла более опытным соперницам из Новосибирска - Арине Сурковой, которая стала чемпионкой в этом виде программы, и Аните Грищенко, занявшей второе место. Все три проплыли по нормативам мастеров спорта международного класса. От первого места Клепикову отделили семь сотых секунды, лидеров смог определить только электронный финиш. Первый результат - 25.30 (новый рекорд России), второй - 26.01, третий - 26.08.

Это уже третья медаль Клепиковой на чемпионате страны, который проходит сейчас в Казани. Ранее она стала второй на 100-метровке вольным стилем и третьей в эстафете 4x200 вольным стилем.