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НовостиСпорт20 апреля 2023 10:31

Дарья Клепикова из Воронежской области завоевала третью медаль на чемпионате России по плаванию

Она финишировала третьей на дистанции 50 метров баттерфляем
Алексей СЕРГУНИН
Дарья Клепикова (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Дарья Клепикова (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Дарья проиграла более опытным соперницам из Новосибирска - Арине Сурковой, которая стала чемпионкой в этом виде программы, и Аните Грищенко, занявшей второе место. Все три проплыли по нормативам мастеров спорта международного класса. От первого места Клепикову отделили семь сотых секунды, лидеров смог определить только электронный финиш. Первый результат - 25.30 (новый рекорд России), второй - 26.01, третий - 26.08.

Это уже третья медаль Клепиковой на чемпионате страны, который проходит сейчас в Казани. Ранее она стала второй на 100-метровке вольным стилем и третьей в эстафете 4x200 вольным стилем.