Пропавшую 25-летнюю многодетную мать из воронежского райцентра нашли живой

Поиски пропавшей 9 апреля Нины Х., жительницы поселка Грибановка, завершились успешно. Женщину нашли в Воронежской области. Об этом проинформировал поисковый отряд «Лиза Алерт».

Как оказалось, многодетная мать Нина Х пропадала уже второй раз за последние 8 месяцев. 9 апреля она вышла из дома в Грибановке и исчезла. Родственники начали ее поиски, когда она не вернулась.

Нину 18 апреля нашли живой в Воронеже. О ее местонахождении сообщили на горячую линию.

Ранее в Воронеже благополучно завершились поиски 31-летней матери троих детей Екатерины Б. Она отсутствовала дома почти месяц.