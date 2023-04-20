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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 9:49

Воронежец ошпарил кипятком сожительницу

Всему виной ссора во время алкогольных посиделок
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела МВД России по Терновскому району из медицинского заведения поступила информация о госпитализации местной жительницы с ожогами лица, шеи и грудной клетки 1-2 степени. Общая область ожога тела составила 12%. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, телесные повреждения пациентке причинил 56-летний житель Терновки. Как оказалось, вечером 13 января этого года злоумышленник вместе с сожительницей находились дома и распивали алкоголь. Во время застолья на почве затянувшегося конфликта сожители поссорились.

В какой-то момент взаимные претензии переросли в оскорбления. Обиженный мужчина решил проучить возлюбленную. Он налил в стакан кипяток из чайника и выплеснул горячую воду в ее стороны. Ошпаренная женщина всю ночь пыталась сама себе оказать медицинскую помощь, но к утру, когда боль стала нестерпимой, она все же обратилась к квалифицированным специалистам.

В отделе полиции задержанный во всем сознался, объяснив свой поступок сильным алкогольным опьянением. В соответствии с частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.