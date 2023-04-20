Воронежец ошпарил кипятком сожительницу

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела МВД России по Терновскому району из медицинского заведения поступила информация о госпитализации местной жительницы с ожогами лица, шеи и грудной клетки 1-2 степени. Общая область ожога тела составила 12%. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, телесные повреждения пациентке причинил 56-летний житель Терновки. Как оказалось, вечером 13 января этого года злоумышленник вместе с сожительницей находились дома и распивали алкоголь. Во время застолья на почве затянувшегося конфликта сожители поссорились.

В какой-то момент взаимные претензии переросли в оскорбления. Обиженный мужчина решил проучить возлюбленную. Он налил в стакан кипяток из чайника и выплеснул горячую воду в ее стороны. Ошпаренная женщина всю ночь пыталась сама себе оказать медицинскую помощь, но к утру, когда боль стала нестерпимой, она все же обратилась к квалифицированным специалистам.

В отделе полиции задержанный во всем сознался, объяснив свой поступок сильным алкогольным опьянением. В соответствии с частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.