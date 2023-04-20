В Воронежской области за сутки выявили еще 255 случаев коронавируса

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области на 20 апреля ковид определили у 255 местных жителей. Заболеваемость в нашем регионе похожа на температурные качели в последние две недели: то подскочит выше 400, то резко снизится до 100. Свежей суточной статистикой поделился федеральный оперштаб.

По счастью, в большинстве случаев болезнь протекает у жителей региона без осложнений. Госпитализация в «красную» зону медицинских учреждений потребовалась 28 воронежцам.

Всего же с начала пандемии с весны 2020 года в регионе выявили уже 501 453 случая заражения COVID-19.

К сожалению, не обошлось без жертв. За минувшие сутки медики зафиксировали смерть двух пациентов. Кроме того, выписали из стационаров или амбулаторного лечения 164 воронежца.