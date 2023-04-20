18-летний воронежец угнал «Жигули», чтобы покататься

Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне,19 апреля, в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о попытке угона машины «ВАЗ-21061», принадлежащего 57-летнему воронежцу. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, в ночное время во дворе многоквартирного дома, расположенного по улице Туполева, неизвестный, повернув личинку замка, проник в салон автомобиля, завел двигатель и, проехав несколько метров, убежал.

С места происшествия полицейские изъяли следы пальцев рук и биологические следы, изучили записи с камер наружного видеонаблюдения. Проанализировав всю информацию, стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение разбойного нападения 18-летний местный житель, которого оперативники задержали на территории Рамонского района.

В отделе полиции злоумышленник во всем сознался. Он сказал, что «просто проходил с друзьями мимо автомобиля и решил покататься». Когда завел двигатель, увидел случайных прохожих, испугался и покинул место преступления. В соответствии с частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.