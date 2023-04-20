В Коминтерновском районе Воронежа частично отключат воду 21 апреля 2023

Фото пресс-службы РВК-Воронеж.

21 апреля в ряде домов Коминтерновского района Воронежа будет отсутствовать водоснабжение с 10:00 до 17:00. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж. Специалисты заменят два пожарных гидранта на улице Лидии Рябцевой. Воды не будет по адресам: ул. Лидии Рябцевой, 50-57, Московский проспект, 14-28.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, ранее в этом месяце в Коминтерновском районе уже отключали водоснабжение в десяти домах. А 18 – 19 апреля воды частично не было в Железнодорожном районе Воронежа.