Ранее судимый воронежец при помощи пистолета похитил из магазина красную рыбу

В соответствии с частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» злоумышленнику, помещенному в изолятор, грозит лишения свободы на срок до десяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 19 апреля, в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о разбойном нападении в одном из сетевых магазинов по улице 9 Января. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Следственно-оперативная группа выяснила, что в утреннее время в помещение магазина под видом покупателя зашел мужчина. Он взял с прилавка упаковку с красной рыбой, положил её в сумку и направился к выходу. Сотрудница супермаркета потребовала оплатить или вернуть товар, но злоумышленник достал предмет похожий на пистолет и, угрожая им, покинул магазин.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Новоусманского района, ранее судимый за воровство. В отделе полиции он во всем сознался. В ходе обыска стражи порядка изъяли у задержанного пневматический пистолет. В соответствии с частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» злоумышленнику, помещенному в изолятор, грозит лишения свободы на срок до десяти лет.