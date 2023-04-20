Воронежцы услышат песни на стихи Вертинского

22 апреля в библиотеке имени Никитина пройдет концерт-мозаика «Русский Пьеро». Программа в рамках проекта «Серебряный век русской культуры. Год 2023» посвящена Александру Вертинскому - поэту и певцу XX века.

Успех пришел к Александру Вертинскому в 1913 году, артист впервые появился перед столичной публикой в образе «белого Пьеро». «Остроумный и жеманный», как писала о нем пресса, грассируя, он пел неслыханные прежде «ариэттки». Эстетика песен Вертинского: утонченный трагизм, безнадежность, тихое отчаяние, разочарование, безответная любовь, полная измен и обмана, изысканно-драматический декаданс, положенный на печально-изломанную музыку, – все это очень точно соответствовало атмосфере России начала XX века и завораживало. «Русский Пьеро» сумел вдохнуть в «кукольные» атрибуты, в изломанные аффекты декаданса подлинные переживания.

В XXI веке творчество Вертинского волнует и вызывает интерес, его грамзаписи восстанавливают и переиздают, его «ариэттки» исполняют современные исполнители. Значит, есть что-то подлинное, затрагивающее сокровенные струны души в этих подчас сентиментальных или трагикомичных, порой фривольных или салонно-изысканных песенках. Что-то неподвластное времени…

В программе концерта прозвучат песни Вертинского в исполнении Елизаветы Пригородовой, участницы музыкального дуэта «Черное и белое». Мозаика сложилась из «песенок» Александра Вертинского и поэзии Серебряного века, а также музыкальных тем Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова, Николаса Брителла.

Концерт «Русский Пьеро. Александр Вертинский» состоится 22 апреля в 15.00 в отделе музыкально-нотной литературы «Никитинки» (ул. Орджоникидзе, 36, 3-й этаж), 18+