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НовостиСпорт20 апреля 2023 8:02

Сборная Воронежской области стала третьей на первенстве России по футзалу среди глухих

Турнир состоялся в столице Кабардино-Балкарии
Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 19 апреля, в Нальчике финишировало первенство России по футзалу в категории «Спорт глухих» среди юниоров. В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов из различных регионов России. По итогам соревнований сборная команда Воронежской области заняла третье место. Победителем стали спортсмены из Нижнего Новгорода, а серебряным призером - сборная команда Москвы.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежцы завоевали Кубок России по футзалу среди глухих спортсменов. Тем временем, сборная Воронежской области выиграла чемпионат России по футзалу.