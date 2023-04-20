Сборная Воронежской области стала третьей на первенстве России по футзалу среди глухих

Вчера, 19 апреля, в Нальчике финишировало первенство России по футзалу в категории «Спорт глухих» среди юниоров. В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов из различных регионов России. По итогам соревнований сборная команда Воронежской области заняла третье место. Победителем стали спортсмены из Нижнего Новгорода, а серебряным призером - сборная команда Москвы.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежцы завоевали Кубок России по футзалу среди глухих спортсменов. Тем временем, сборная Воронежской области выиграла чемпионат России по футзалу.