В столкновении автобуса и «Рено» в Воронежской области пострадали три человека

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 20 апреля, в 7:50 на 673 км автодороги «М4-Дон» 39-летний местный житель, управляя автомобилем «Рено Сандеро» нарушил требования дорожного знака и правила разворота. В итоге легковушка столкнулась с автобусом «Лиас» под управлением 49-летнего местного жителя. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

В результате ДТП водитель иномарки и его пассажир 41-летняя местная жительница, а также пассажир автобуса, 60-летний местный житель, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, накануне в ДТП в Бобровском районе погиб 14-летний подросток.