В Воронеже «КамАЗ» сбил 32-летнего мужчину

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 19 апреля, примерно в 9:50 в Воронеже у дома №64«А» по улице Холмистой 38-летний местный житель, управляя автомобилем марки «КамАЗ-5410», наехал на 32-летнего пешехода. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

Пострадавший находился на проезжей части без цели ее перехода. В результате ДТП мужчина получил травмы ног и был госпитализирован в медучреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, накануне в ДТП в Бобровском районе погиб 14-летний подросток.