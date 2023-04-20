В Воронежской области будут судить водителя, по вине которого погиб подросток

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 19 апреля, в дневное время около автомобильного моста на улице Чибисова в селе Шестаково 31-летний житель Бутурлиновского района, находясь за рулем собственного автомобиля, не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области. Известно, что автолюбитель не имел прав и был не трезв.

В результате аварии находившийся на переднем сиденье 14-летний пассажир, которого водитель подвозил по пути со школы, скончался на месте происшествия от полученных травм. Виновник аварии скрылся с места ДТП. Через непродолжительное время злоумышленника задержали, на допросе он во всем сознался, рассказав об обстоятельствах аварии.

Региональный Следком возбудил уголовное дело по п. «а», «б», «в» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством, покинувшим место дорожно-транспортного происшествия). Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 12 лет лишения свободы.