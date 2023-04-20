Проект для реставрации дома на Депутатской в Воронеже разработает волгоградская фирма

В Воронеже определился подрядчик для разработки проекта реставрации дома на улице Депутатской, 7. Победителем торгов стало ООО «НПО Волгоградохранкультура», информирует сайт госзакупок.

Компания выполнит работы за 3,5 млн рублей, хотя начальная цена составляла 6,1 млн. Подрядчику нужно разработать проект и согласовать его с властями. Кроме того необходимо получить разрешение от управления по охране объектов ОКН и обследовать дом.

Напомним, что эта «сталинка» входит в архитектурный ансамбль из трех зданий. Он построен в 1930-е годы по проекту Николая Неведрова в стиле сталинского ампира. В состав ансамбля входят еще два здания – № 8 и № 11 – «с летающей девочкой». Последнее отреставрировали в 2021 году.