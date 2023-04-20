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НовостиОбщество20 апреля 2023 5:32

Экс-ректор воронежского вуза призвал лишить женщин избирательного права

Эдуард Бояков уверен, что голосовать должны исключительно мужчины
Алексей СЕРГУНИН
Эдуард Бояков убежден, что выбор мужа и жены может различаться, так как они «одно тело».

Эдуард Бояков убежден, что выбор мужа и жены может различаться, так как они «одно тело».

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Бывший ректор воронежского института искусств Эдуард Бояков призвал лишить женщин избирательного права. При этом он уточнил, что глава семьи должен «иметь столько бюллетеней, сколько у него детей».

- Я понимаю, насколько это дико звучит для просвещенного либерального сознания, но для моего - это абсолютно понятно и просто, - заявил Бояков в интервью Екатерине Гордеевой (признана в России иноагентом).

Театральный деятель убежден, что выбор мужа и жены может различаться, так как они «одно тело».

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Москве разгорелся новый скандал вокруг воронежского культреформатора Боякова.